Поиск
Важно
Украина задержала российский танкер за участие в Керченском конфликте

Дмитрия Гудкова вызвали еще на два допроса

На первом допросе его спрашивали об избирательной кампании и о митингах

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Выдвинувшийся в Мосгордуму политик Дмитрий Гудков получил еще две повестки в Следственный комитет на 18:00 четверга и на 15:00 в пятницу. Утром 25 июля его допросили по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома, в ночь на четверг у него дома провели обыски.

В четверг Гудкова допрашивали в втором управлении по расследованию особо важных дел столичного главка СКР. По словам оппозиционера, его спрашивали, как он выдвинулся на выборы, как финансировалась его избирательная кампания, какие уличные акции он посещал. "Но я воспользовался 51 статьей Конституции РФ", - добавил он. Эта статья гарантирует право отказаться от дачи показаний на себя и на ближайших родственников.

Кроме Гудкова, повести в СК по этому делу получили некоторые другие независимые кандидаты в Мосгордуму - Юлия Галямина, Елена Русакова, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, зарегистрированный кандидат Сергей Цукасов. Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова доставили в СК сразу после обыска у него дома. Обыски также прошли у кандидата из команды Гудкова Александра Соловьева.

Жданова следователь спрашивал о его избирательной кампании и источниках ее финансирования, а также об акции 14 июля, рассказал политик "Новой газете". Галямина, Русакова и Соболь по повестке не пришли.

В возбужденном деле речь идет о несанкционированных митингах в поддержку независимых кандидатов, в частности 14, 15 и 18 июля. По версии следствия, "участники одного из движений" организовали митинги и пикеты "с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности" и, в частности, незаконно пикетировали здания и помещения Мосгоризбиркома. Эти действия сопровождались "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий", говорится в материалах дела.

Дмитрий Гудков Иван Жданов Мосгоризбирком Мосгордума ЦИК СКР

Новости по теме

Новости

В Генпрокуратуре рассказали о третьем деле ЮКОСа о краже нефти акционерами

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве оппозиционной активистки

В РФ принят закон о возобновлении "дачной амнистии"

В РФ принят закон о возобновлении "дачной амнистии"

Матвиенко призвала кандидатов в Мосгордуму добиваться справедливости по закону

Памфилова рассмотрит жалобы кандидатов в Мосгордуму независимо от СКР

Памфилова рассмотрит жалобы кандидатов в Мосгордуму независимо от СКР

Матвиенко пообещала экспертное обсуждение инициативы о фильтрации e-mail с запрещенной информацией

Матвиенко пообещала экспертное обсуждение инициативы о фильтрации e-mail с запрещенной информацией

Офицер Минобороны осужден за мошенничество при установлении границ шельфа РФ в Арктике

Офицер Минобороны осужден за мошенничество при установлении границ шельфа РФ в Арктике

Налет SSJ-100 предложили повысить за счет схемы Total care

Налет SSJ-100 предложили повысить за счет схемы Total care

Юлия Галямина не пришла в СК на допрос

Директор сгоревшего палаточного лагеря в Хабаровском крае арестован

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');