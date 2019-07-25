Дмитрия Гудкова вызвали еще на два допроса

На первом допросе его спрашивали об избирательной кампании и о митингах

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Выдвинувшийся в Мосгордуму политик Дмитрий Гудков получил еще две повестки в Следственный комитет на 18:00 четверга и на 15:00 в пятницу. Утром 25 июля его допросили по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома, в ночь на четверг у него дома провели обыски.

В четверг Гудкова допрашивали в втором управлении по расследованию особо важных дел столичного главка СКР. По словам оппозиционера, его спрашивали, как он выдвинулся на выборы, как финансировалась его избирательная кампания, какие уличные акции он посещал. "Но я воспользовался 51 статьей Конституции РФ", - добавил он. Эта статья гарантирует право отказаться от дачи показаний на себя и на ближайших родственников.

Кроме Гудкова, повести в СК по этому делу получили некоторые другие независимые кандидаты в Мосгордуму - Юлия Галямина, Елена Русакова, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, зарегистрированный кандидат Сергей Цукасов. Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова доставили в СК сразу после обыска у него дома. Обыски также прошли у кандидата из команды Гудкова Александра Соловьева.

Жданова следователь спрашивал о его избирательной кампании и источниках ее финансирования, а также об акции 14 июля, рассказал политик "Новой газете". Галямина, Русакова и Соболь по повестке не пришли.

В возбужденном деле речь идет о несанкционированных митингах в поддержку независимых кандидатов, в частности 14, 15 и 18 июля. По версии следствия, "участники одного из движений" организовали митинги и пикеты "с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности" и, в частности, незаконно пикетировали здания и помещения Мосгоризбиркома. Эти действия сопровождались "угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий", говорится в материалах дела.