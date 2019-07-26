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Любовь Соболь вызвали на допрос в СК утром в пятницу

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь получила повестку с приглашением на допрос в Следственный комитет (СК) РФ после задержания полицейскими у здания Мосгоризбиркома.

В своем твиттере Соболь рассказала, что вышла из ОВД по Тверскому району, где с нее пытались взять объяснения по заявлению начальника охраны Мосгоризбиркома. "Я до сих пор не знаю, на каком основании и по какому поводу была задержана", - отметила она.

"Ко мне в ОВД приехал следователь из Следственного комитета. Мне дали повестку с приглашением на допрос к 11 утра. В повестке нет обоснования вызова на допрос и не указано, по какому уголовному делу меня вызывают", - сообщила Соболь в прямом эфире в своем телеграм-канале.

В ночь на пятницу полиция и охрана Мосгоризбиркома вынесли политика из здания на диване, после чего ее задержали. Соболь отказывалась покидать Мосгоризбирком, требуя встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой, чтобы передать ей результаты независимой почерковедческой экспертизы.

Она решила остаться на ночь в здании МГИК после того, как рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать ее кандидатом в Мосгордуму, сославшись на высокий процент недействительных подписей. Из-за разногласий ее жалобу было решено продолжить рассматривать в пятницу.

До этого в четверг Мосгоризбирком отклонил жалобы пяти самовыдвиженцев на отказы окружных избирательных комиссий зарегистрировать их кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Мосгоризбирком Мосгордума Любовь Соболь

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