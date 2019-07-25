Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь

В связи с возникшими разногласиями комиссия продолжит рассмотрение ее жалобы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В связи с начавшимися разногласиями группа решила продолжить проверку ее жалобы, сообщила член МГИК Рима Кузнецова.

Любови Соболь отказали в регистрации, так как проверяющие забраковали слишком высокий процент подписей, которые избиратели сдали в поддержку ее выдвижения.

На рабочей группе в четверг Соболь заявила, что большинство подписей, собранных в ее поддержку, являются достоверными, а претензии МВД и УФМС к подписям она назвала "незаконными и необоснованными".

"Справку из МВД, УФМС, заключение почерковедов МВД следует считать недействительными. Меня должны зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы",- заявила она.

Представитель Соболь заявил, что из 712 подписей, которые проверяющие сочли недостоверными, ее штаб не оспаривает только 28, где действительно обнаружили ошибки, допущенные при сборе. Таким образом, по его мнению, процент недействительных подписей существенно ниже установленных законом 10%.

"Рабочая группа пришла к выводу рекомендовать Московской городской избирательной комиссии отклонить жалобу Соболь. Но так как возникли разногласия, рабочая группа продолжит работу по проверке жалобы. Проверка по жалобе продолжится до заседания комиссии Мосгоризбиркома", - заявила затем Кузнецова.

В связи с рассмотрением жалобы Соболь на заседании рабочей группы активистка не смогла прийти 25 июля в Следственный комитет, куда ее вызвали повесткой по уголовному дело. Дело возбуждено в связи с воспрепятствованием работе Мосгоризбиркома со стороны организаторов и участников акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Также в четверг рабочая группа рассмотрела жалобы выдвинувшимся в Мосгордуму Екатерины Игнатовой и Константина Лисицы и рекомендовала Мосгоризбиркому отказать им в регистрации.