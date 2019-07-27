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К пресс-секретарю Навального и оппозиционеру Шаведдинову пришли с обысками

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что у неё и оппозиционера Руслана Шаведдинова проходят обыски.

"У нас с Русланом Шаведдиновым тоже обыск. По тому же самому делу, что и у кандидатов, - вмешательство в работу избиркомов", - написала Ярмыш на своей странице в твиттере.

Позднее она сообщила, что ее и Шаведдинова собираются везти на допрос. "Изымают технику, мою доверенность на Навального, и сейчас обоих повезут на допрос в СК", - написала Ярмыш в соцсетях.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в Фонд борьбы с коррупцией, штаб Ильи Яшина, а также домой к кандидату. Об обысках в штабе сообщил пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. Также с обыском пришли к начальнице штаба Геннадия Гудкова Эльвире Вихаревой.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

14 июля в Москве прошла не согласованная с властями акция в формате массовой встречи независимых кандидатов с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Вечером 15, 16 и 17 июля кандидаты также проводили встречи с избирателями на Трубной площади.

20 июля в Москве прошел санкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов. По данным МВД, на него пришли 12 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - 22,5 тысячи.

24 июля Навальному назначили арест на 30 суток за призывы к участию в несогласованной акции 27 июля, прозвучавшие на согласованном митинге 20 июля.

В ночь на 25 июля обыски прошли у нескольких оппозиционеров, выдвигавшихся в кандидаты на выборы в Мосгордуму, в том числе у Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева. Они и другие незарегистрированные кандидаты были вызваны на допросы.

Ранее в субботу стало известно, что оппозиционер Илья Яшин был доставлен в УВД по городу Троицку после обыска. Он ожидает, что его отправят под административный арест.

Москва Алексей Навальный Кира Ярмыш Руслан Шаведдинов

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