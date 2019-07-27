Любови Соболь назначили штраф в 30 тыс. руб. за несогласованную акцию 14 июля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил оппозиционерке Любови Соболь административный штраф в размере 30 тыс. рублей за организацию несогласованной акции в Новопушкинском сквере.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, Соболь признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке).

Как сообщила сама Соболь, задержанная в субботу, в административном деле идет речь о ее встрече с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере, на которую она призвала прийти "неравнодушных москвичей" у себя в фейсбуке.

"Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств стороны защиты: ознакомление с материалами, вызове двух свидетелей, вызове полицейских, составлявших рапорт, а также в запросе документов из избиркома 43 округа о моем статусе кандидата на 14 июля и других", - заявила она.

Еще один административный материал в отношении Соболь - о неповиновении сотрудникам полиции (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ) - суд вернул в ОМВД "Лужники" для устранения нарушений, препятствующих его рассмотрению.

Как сообщалось, 16 июля окружная избирательная комиссии 43-го округа отказала юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Накануне решением Мосгоризбиркома жалоба Соболь на этот отказ была оставлена без удовлетворения.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.