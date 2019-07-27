Суд перенес заседания по делам оппозиционеров Гудкова и Жданова

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы перенес рассмотрение административного дела незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова за организацию акции оппозиции 27 июля.

Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь политика Алексей Обухов, заседание в отношении Гудкова перенесли на 31 июля в связи с необходимостью допросить сотрудника оперативного отдела, который нашел "призывы на митинг" в посте на странице оппозиционера в фейсбуке.

Адвокат Жданова Владимир Воронин рассказал "Интерфаксу", что оппозиционера отпустили до 30 июля. По его словам, судья отложила дело в связи с необходимостью "стороне защиты подготовить материалы для обоснования своей позиции".

Ранее стало известно о задержании Гудкова, Жданова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Любови Соболь перед началом несанкционированной акции в центре Москвы. Заседание в отношении Яшина перенесли на 30 июля. Соболь назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

24 июля Следственный комитет Москвы сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) в связи с несанкционированной акцией в центре Москвы 14 июля.

По данным МВД, тогда на акцию собрались порядка тысячи человек. Они требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.