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Суд отпустил Илью Яшина до 30 июля

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Троицкий суд Москвы перенес рассмотрение административного дела задержанного накануне незарегистрированного оппозиционного кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Вадим Прохоров.

"Илью отпустили до 30 июля. Сейчас мы едем в Москву", - сказал он.

По словам адвоката, отложение дела связано с необходимостью установления дополнительных обстоятельств по делу.

Ранее сообщалось, что после проведенного обыска следователи отвезли Яшина в Троицкий отдел полиции, а затем в Троицкий районный суд.

По словам адвоката, в отношении Яшина был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Наказание по данному обвинению влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до 10 суток.

Накануне сотрудники полиции и Следственного комитета РФ пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в Москве и в московский штаб Ильи Яшина.

Ранее окружная избирательная комиссия отказала Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения брака в подписях. Политик подал апелляцию в Мосгоризбирком, ее должны рассмотреть на следующей неделе.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

Москва Илья Яшин Мосгордума

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