Соболь и Жданов задержаны в Москве второй раз за день

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на несогласованной акции на Трубной площади в Москве.

Как передает корреспондент "Интерфакса", Соболь была задержана сразу после ее появления на площади. Для нее это уже второе задержание за день.

Также по второму разу был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Иван Жданов.

Между тем полиция продолжает через мегафоны напоминать участникам акции об ответственности за участие в ней и призывает их разойтись.

На Трубной площади тем временем начались массовые задержания. Сотрудники полиции оцепили площадь. Время от времени сотрудники ОМОН выходят на площадь и задерживают участников акции.

До начала несанкционированной акции в субботу стало известно о задержании Дмитрия Гудкова, Жданова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Соболь. Заседания суда в отношении Яшина, Жданова, Гудкова и Галяминой были перенесены, оппозиционеров отпустили. Соболь назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.