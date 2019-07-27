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Илью Яшина задержали второй раз за день

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин сообщил о своем задержании во время несанкционированной акции на Трубной площади.

"Меня задержали на отходе с Трубной площади. Сейчас в автозаке. Со мной здесь семь человек", - написал Яшин в твиттере.

Чуть ранее полиция задержала на Трубной незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь и Ивана Жданова.

Это второе задержание оппозиционера за день. До этого следователи отвезли Яшина в Троицкий отдел полиции, а затем - в Троицкий районный суд.

Впоследствии адвокат Яшина Вадим Прохоров сообщил, что суд отложил рассмотрение административного дела против оппозиционера до 30 июля.

По словам адвоката, отложение дела связано с необходимостью установления дополнительных обстоятельств по делу. В отношении Яшина был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). По этой статье ему грозит штраф до 30 тысяч рублей либо административный арест на срок до десяти суток.

Накануне ночью сотрудники полиции и Следственного комитета РФ пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального в Москве и в московский штаб Ильи Яшина.

Ранее окружная избирательная комиссия отказала Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за превышения допустимого числа недействительных подписей. Политик подал апелляцию в Мосгоризбирком, ее должны рассмотреть на следующей неделе.

В центре Москвы в субботу прошла несанкционированная акция против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Полиция сообщила о задержании более тысячи человек.

Илья Яшин Москва Мосгордума

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