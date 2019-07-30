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Московские суды назначили аресты шести десяткам участников акции 27 июля

Еще 161 задержанному назначили штрафы

Московские суды назначили аресты шести десяткам участников акции 27 июля
Задержанный во время несанкционированной акции оппозиции в Москве
Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - За участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве суды назначили административные аресты более 61 задержанному, еще 161 человек был оштрафован. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Всего в судах зарегистрированы 278 административных материалов на задержанных.

По словам Солоповой, по этим делам проходят много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.

27 июля в центре города прошла акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборах. Ее планировали провести у мэрии. Акцию не согласовали.

В день акции полиция задержала в центре Москвы 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 1373 и более 250 из них остались в отделах полиции до понедельника. В пресс-службе полиции подчеркнули, что более 600 задержанных оказались немосквичами.

29 июля московские суды начали рассматривать административные протоколы задержанных и назначать штрафы в размере от 10 тысяч до 150 тысяч рублей и аресты. Среди арестованных оказались незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Владимир Милов. Милову назначил 30 суток ареста, Яшина задерживали и судили дважды, он получил два раза по десять суток.

На одного задержанного завели уголовное дело: по версии следствия, он бросил в омоновцев урну.

30 июля замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что "последние события в Москве диктуют необходимость корректировки организации надзора" над подготовкой к единому дню голосования. Он потребовал, чтобы прокуроры жестко пресекали действия организаторов и участников незаконных и несогласованных уличных мероприятий. Также он рекомендовал использовать "весь арсенал мер реагирования" на нарушения избирательных прав граждан.

Дополняется

Мосгордума Мосгоризбирком Мосгорсуд Владимир Милов Илья Яшин

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