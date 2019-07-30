Московские суды назначили аресты шести десяткам участников акции 27 июля

Еще 161 задержанному назначили штрафы

Задержанный во время несанкционированной акции оппозиции в Москве Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - За участие в несанкционированной акции 27 июля в Москве суды назначили административные аресты более 61 задержанному, еще 161 человек был оштрафован. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Всего в судах зарегистрированы 278 административных материалов на задержанных.

По словам Солоповой, по этим делам проходят много приезжих из Московской, Тульской, Самарской, Калужской областей, а также из Казани и других регионов России.

27 июля в центре города прошла акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации на выборах. Ее планировали провести у мэрии. Акцию не согласовали.

В день акции полиция задержала в центре Москвы 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" были задержаны 1373 и более 250 из них остались в отделах полиции до понедельника. В пресс-службе полиции подчеркнули, что более 600 задержанных оказались немосквичами.

29 июля московские суды начали рассматривать административные протоколы задержанных и назначать штрафы в размере от 10 тысяч до 150 тысяч рублей и аресты. Среди арестованных оказались незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин, Константин Янкаускас, Иван Жданов и Владимир Милов. Милову назначил 30 суток ареста, Яшина задерживали и судили дважды, он получил два раза по десять суток.

На одного задержанного завели уголовное дело: по версии следствия, он бросил в омоновцев урну.

30 июля замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что "последние события в Москве диктуют необходимость корректировки организации надзора" над подготовкой к единому дню голосования. Он потребовал, чтобы прокуроры жестко пресекали действия организаторов и участников незаконных и несогласованных уличных мероприятий. Также он рекомендовал использовать "весь арсенал мер реагирования" на нарушения избирательных прав граждан.

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