Начальник спецприемника спросил суд, как исполнять решение об аресте Навального

Это обращение еще не рассмотрено, так как защита обжаловала арест политика

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Начальник московского спецприемника №1, где содержится арестованный на 30 суток Алексей Навальный, попросил Симоновский суд Москвы приостановить исполнение наказания и определить порядок его дальнейшего исполнения в связи с тем, что политика переводили в больницу для лечения.

В заявлении указано, что в эпикризе было указано, что у Навального диагностировали контактный дерматит, сообщил судья Мосгорсуда Андрей Васильев.

Это обращение подшито в дело, которое сейчас находится в Мосгорсуде; городской суд рассматривает жалобу защиты политика на его арест.

По словам судьи Васильева, Симоновский суд заявление начальника спецприемника не рассматривал, так как в суд поступила жалоба адвокатов на арест Навального.

Адвокат Навального Ольга Михайлова сказала в суде, что этого обращения не видела.

Симоновский суд Москвы 24 июля назначил Навальному 30 суток ареста за повторное нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия. Поводом для административного наказания стали призывы политика участвовать в несогласованной акции 27 июля в Москве.

28 июля Навального экстренно перевели из спецприемника в 64-ю городскую больницу. Врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов сказал "Интерфаксу", что предварительно политику диагностировали "генерализированную аллергическую реакцию по типу ангионевротического отека "крапивницы".

29 июля политика перевели обратно в спецприемник.

В блоге Навальный сообщил, что аллергии у него никогда не было, в спецприемнике он находился в одних и тех же условиях все дни и пользовался собственным бельем и гигиеническими принадлежностями. По его словам, покраснение шеи у него появилось днем в субботу, позднее он ощутил, что "горят лоб и кожа вокруг глаз", ночью просыпался от раздражения кожи головы и шеи. Утром его лицо настолько распухло, что ему вызвали скорую и отправили в больницу, где ему давали антигистаминное и преднизолон. По его словам, его защита затребовала видео с камер из спецприемника, чтобы выяснить, что произошло.