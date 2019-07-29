Либертарианская партия подала заявку на митинг 3 августа в Москве

Организаторы собираются выступить в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявку от штаба независимых кандидатов на проведение 3 августа митинга на Лубянской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Собеседник агентства уточнил, что партия получила ответ от мэрии, "который нас не устраивает". "Мэрия предложила переговоры, они будут в ближайшее время", - добавил представитель либертарианцев.

В пресс-службе партии уточнили, что организаторы акции не согласны на проведение митинга на проспекте Сахарова, уточнив, что "заявка на Сахарова не подавалась".

Согласно заявке, которая есть в распоряжении "Интерфакса", предполагаемая численность митинга - 15 тысяч человек.

Также в пресс-службе партии сообщили, что, кроме заявки от членов московского отделения партии, "была подана заявка представителями штаба Елены Русаковой на это же время на Площадь Революции".

"До настоящего времени, вопреки появляющейся информации, не была согласована ни одна из этих заявок. Мэрия не даёт согласия ни нам, ни Русаковой, предлагая провести митинг в другом месте. В данный момент начаты переговоры с мэрией и представителями штаба Елены Русаковой", - заявили в пресс-службе.

"Никакого согласования на Сахарова мы не получали", - подчеркнул представитель Либертарианской партии.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации нескольким независимым кандидатам в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

Это обстоятельство повлекло недовольство многих избирателей. На протяжении последних двух недель активисты стихийно собирались на центральных улицах с требованием зарегистрировать независимых кандидатов.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла многочисленная не согласованная с городской администрацией акция протеста.

По официальным данным полиции, за различные правонарушения были задержаны 1074 человека. По состоянию на 29 июля в суды Москвы поступило более 200 протоколов на нарушителей.

В числе задержанных оказались Яшин и Янкаускас. Суд в понедельник вынес решение назначить им наказание в виде 10 и 7 суток административного ареста соответственно.

Навальный был арестован 24 июля на 30 суток за призывы выходить на несанкционированную акцию 27 июля.