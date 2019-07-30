В Генпрокуратуре потребовали пресекать несанкционированные акции в преддверии выборов

Фото: Reuters

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Прокуроры должны жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных и несогласованных публичных акций, заявил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

Выступая на коллегии ведомства, он заявил, что последние события в Москве говорят о необходимости скорректировать надзор при проведении единого дня голосования.

Он также подчеркнул, что следует своевременно реагировать на нарушения избирательных прав граждан.

В субботу, 27 июля, в центре Москвы в течение дня проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек. В понедельник, 29 июля, в столичные суды поступили 203 дела об административных правонарушениях, возбужденных из-за протестов.