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Все пострадавшие на акции 27 июля в Москве выписаны из больниц

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В ходе несанкционированной акции, прошедшей в Москве 27 июля, в скорую помощьт обратилось сравнительно небольшое количество пострадавших с легкими травмами, сейчас все они выписаны из больниц, сообщил журналистам во вторник главный внештатный специалист по первой помощи, заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы Сергей Гуменюк.

МоскваСобянин заявил, что полиция адекватно применяла силу в протестах 27 июляСобянин заявил, что полиция адекватно применяла силу в протестах 27 июляЧитать подробнее

По его словам, "обращения касались как имеющихся травм, так и обострения хронических заболеваний. Все зафиксированные травмы были легкими, что говорит об адекватности принимаемых правоохранительными органами мер". Гуменяю добавил, что все пострадавшие уже выписаны из стационаров.

Ранее отказ в регистрации независимых кандидатов на выборы на сентябрьских выборах в Мосгордуму вызвал недовольство избирателей.

В прошлую субботу в центре столицы прошла массовая акция протеста, которая не была согласована с городской администрацией. На ней, по данным полиции, задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373.

Москва

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