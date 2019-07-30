Поиск

Любовь Соболь пожаловалась в ЦИК на отказ в регистрации

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на отказ в допуске на выборы.

Согласно документу, опубликованному Соболь в соцсетях, жалоба поступила в ЦИК.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе - муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

27 июля в центре Москвы прошла многочисленная акция протеста из-за отказа кандидатам в регистрации, она не была согласована с властями. По данным полиции, были задержаны 1074 человека, в суды поступило более 200 протоколов о нарушителях.

В числе задержанных оказались незарегистрированные кандидаты Яшин и Янкаускас, Жданов и другие. Суд в понедельник назначил им 10, 7 и 15 суток административного ареста соответственно.

Любовь Соболь

Новости по теме

Новости

МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму

МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Дмитрий Гудков получил 30 суток ареста

СК возбудил три дела о нападениях на полицию 27 июля в Москве

СК возбудил три дела о нападениях на полицию 27 июля в Москве

Собянин заявил, что полиция адекватно применяла силу в протестах 27 июля

Собянин заявил, что полиция адекватно применяла силу в протестах 27 июля

Полиция задержала организатора митинга 3 августа в поддержку кандидатов в Мосгордуму

В Москве третий за день пассажир упал на пути в метро

Московские суды назначили аресты шести десяткам участников акции 27 июля

Московские суды назначили аресты шести десяткам участников акции 27 июля

Еще один суд назначил Илье Яшину десять суток ареста

Либертарианская партия объяснила отказ от митинга на проспекте Академика Сахарова

Крупнейший в Москве торговый центр эвакуировали из-за сигнала о пожаре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');