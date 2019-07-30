Любовь Соболь пожаловалась в ЦИК на отказ в регистрации

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на отказ в допуске на выборы.

Согласно документу, опубликованному Соболь в соцсетях, жалоба поступила в ЦИК.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе - муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Сергею Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

27 июля в центре Москвы прошла многочисленная акция протеста из-за отказа кандидатам в регистрации, она не была согласована с властями. По данным полиции, были задержаны 1074 человека, в суды поступило более 200 протоколов о нарушителях.

В числе задержанных оказались незарегистрированные кандидаты Яшин и Янкаускас, Жданов и другие. Суд в понедельник назначил им 10, 7 и 15 суток административного ареста соответственно.