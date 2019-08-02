Вклады граждан в московских банках превысили 10 трлн рублей

Это на 709 млрд рублей больше, чем год назад

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - На 1 июля вклады физлиц в московских банках составили 10,2 трлн рублей, это на 709 млрд рублей (7,5%) больше, чем годом ранее. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

Количество банковских счетов граждан за год выросло на 2,5%. Средний размер застрахованного вклада увеличился с 40 тысяч до 47 тысяч рублей.

Чиновник назвал банковский депозит самым понятным и доступным для граждан способом сбережений. "Его использование не требует специальных знаний, а действующая система страхования вкладов делает депозиты до 1,4 млн рублей практически безрисковым инвестиционным инструментом", - заявил он.