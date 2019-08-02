Вопрос о регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму решат 6 августа

Окружной избирком должен был принять это решение 2 августа, но заседание отложили

Кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия 43-го округа Москвы во вторник 6 августа решит вопрос о регистрации члена политсовета "Яблока" Сергея Митрохина кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме.

Окружной избирком должен был определиться с этим вопросом 2 августа. В Мосгоризбиркоме задержку объяснили тем, что в ОИК дополнительно проверяют документы, в том числе поступившие из городской комиссии. По сведениям самого Митрохина, заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

"Перетрудились на проверке подписей. Когда надо было их забраковывать, комиссия собиралась оперативно и в полном составе. Но сейчас другой случай: надо отменить напортаченное и зарегистрировать меня как кандидата. Этого кворум не выдержал и испарился. Заболели? Разъехались по Канарам и Мальдивам?" - написал он в фейсбуке.

Ранее ОИК отказал Митрохину в регистрации на выборах в Мосгордуму, забраковав часть подписей, собранных в поддержку его выдвижения. 30 июля Мосгоризбирком отменил это решение и направил вопрос о регистрации политика на новое рассмотрение в ОИК. Митрохин стал единственным кандидатом, кому МГИК отменил отказ в регистрации. Рабочая группа комиссии признала действительными 203 подписи его избирателей, которые ранее забраковали в окружной комиссии.