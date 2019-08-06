Окружной избирком повторно отказал Митрохину в регистрации на выборах в Мосгордуму

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия 43-го округа (ОИК) на заседании во вторник при повторном рассмотрении вновь отказала в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает корреспондент "Интерфакса".

На заседании председатель окружной избирательной комиссии Ирина Вялых напомнила, что изначально окружной избирательной комиссией из 4940 поданных подписей избирателей в поддержку Митрохина 618 были признаны недействительными, что составляет 12,51% от их общего числа.

"Решение окружной избирательной комиссии от 16 июля об отказе в регистрации Митрохина Сергея Сергеевича отменено полностью, Московской городской избирательной комиссии возложена обязанность о повторном рассмотрении вопроса", - сказала Вялых.

По её словам, при повторном рассмотрении вопроса недостоверными и недействительными признаны 489 подписей, то есть ОИК посчитала нужным засчитать в пользу кандидата 129 подписей. В итоге действительными признана 4451 подпись, их все равно оказалось недостаточно.

Ранее МГИК посчитала, что Митрохину можно дополнительно вернуть 203 подписи, что является достаточным для регистрации кандидатом.

Митрохин не исключает, что обжалует данное решение в суде. "После сегодняшнего решения избирательной комиссии я не исключаю, что обращусь в суд, поскольку никакого доверия к системе избирательных комиссий у меня не осталось", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, для него очевидно, что, когда Мосгоризбирком принимал решение рекомендовать зарегистрировать его кандидатом, он осознавал, что окружная комиссия ему откажет. "Мосгоризбирком мог и сам прекрасно меня зарегистрировать", - отметил Митрохин.

Он затруднился назвать точный план своих дальнейших действий, пояснив, что примет окончательное решение в среду. "Я, естественно, могу пойти опять в Мосгоризбирком, но я уже наступал на эти грабли. Я могу пойти в суд. Решу завтра", - добавил Митрохин.

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