Роспотребнадзор сообщил о 99 отравившихся едой Healthy Food

Предприятие, поставлявшее еду в эту сеть автоматов, закрыто судом на 80 дней

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Число москвичей, получивших отравление из-за еды из вендинговых автоматов Healthy Food, достигло 99. У 65 из них врачи нашли сальмонеллез, 38 потребовалась госпитализация, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о 95 отравившихся. В ведомстве объясняли, что число пострадавших растет не из-за новых случаев отравления, а потому, что люди не сразу обращаются к врачам и о них становится известно только впоследствии.

1 августа Лефортовский суд Москвы на 80 дней приостнаовил работу предприятия ООО "Хэлси Фуд Продакшн", расположенного на Красноказарменной улице, которое поставляло продукты в эту сеть автоматов. Проверка Роспотребнадзора выявила неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений предприятия, просроченную еду, факты неправильного хранения продуктов и сырья, не работющие холодильники. После проверки цех опечатали.

В городе закрыли 48 автоматов компании, установленные в офисах, и два кафе в Москва-Сити.

Основатель Healthy food Space Дмитрий Пронин распространил заявление о том, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.