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Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщало о 51 отравившемся.

По словам источника, новые пострадавшие позже обратились за помощью. Первый случай обращения к врачам был отмечен 10 июля.

К утру четверга в больницах было 17 пострадавших от еды сети Healthy food. У всех диагноз - сальмонеллез, состояние у них удовлетворительное.

О массовом отравлении стало известно 16 июля. Пострадали офисные работники в семи административных округах города.

Роспотребнадзор выяснил, что люди отравились продуктами под брендом Healthy food, купленными через торговые автоматы ООО "До Луны и обратно".

Эту еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промышленной зоны. Там нашли многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из оборота изъято около 3 тонн сырья и готовой продукции.

Также закрыты 22 станции "здорового питания" (вендинговые автоматы) в Центральном, Западном, Северном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном и Северо-Восточном административных округах и два кафе на Пресненской набережной.

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