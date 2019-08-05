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В ВШЭ не согласились с задержанием пикетчиков в поддержку студента Жукова

У вышедших на пикеты студентов, заверяют в вузе, не будет проблем с учебой

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара считает необоснованным задержание студентов, которые вышли на пикеты в поддержку подозреваемого в участии в массовых беспорядках видеоблогера и студента ВШЭ Егора Жукова, и обещает им юридическую поддержку со стороны вуза.

"Сегодня во время одиночных пикетов в поддержку Егора Жукова задержали студентов Вышки. Формальный повод выглядит абсурдным: участники, сменяя друг друга, передавали плакаты из рук в руки, что якобы делало происходящее массовым мероприятием", - отметила Касамара в заявлении, опубликованном в соцсетях в понедельник.

По ее мнению, подход правоохранительных органов в случае с пикетами можно охарактеризовать как "вольное толкование закона, нарушение его духа и буквы".

Касамара добавила, что руководство ВШЭ готово оказать задержанным на пикетах студентам юридическую поддержку.

"Также наши студенты могут быть уверены, что никаких проблем с учебой со стороны руководства ВШЭ в подобной ситуации для них не последует", - отметила проректор университета.

Жукову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), 2 августа Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте студента. Личные поручительства за Жукова суду передали его однокурсники и преподаватели, в том числе проректор ВШЭ Валерия Касамара.

Всего по данному делу арестованы девять человек.

Не согласные с арестом Жукова вышли в понедельник на одиночные пикеты к зданию ГУ МВД России по Москве (Петровка, 38), часть пикетчиков была задержана.

Москва Егор Жуков ВШЭ

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