Что случилось этой ночью: вторник, 6 августа

Выросло число пострадавших при взрывах в Красноярском крае, в США заблокировали имущество правительства Венесуэлы, шестеро погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской областью

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Увеличилось количество пострадавших в результате взрывов на военных складах в Красноярском крае. За ночь число раненых возросло с девяти до двенадцати. В краевом Минздраве сообщили, что шестеро из них госпитализированы, двоих направили в региональный центр. В Минобороны также сообщили, что взрывы пороховых зарядов на складе под Ачинском прекратились.

- Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области. Пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем вблизи населенного пункта Пичкиряево. Травмы получили восемь человек.

- Трамп подписал указ, блокирующий имущество правительства Венесуэлы в США. Таким образом, все имущество любого политического подразделения, ведомства или их структуры, в том числе Центрального банка Венесуэлы и нефтяной компании PDVSA, не может быть передано, оплачено, экспортировано, изъято или иным образом обработано.

- Южная Корея сообщила о проведении КНДР очередных пусков ракет. Пуски были проведены с восточного побережья Северной Кореи. Военное руководство Южной Кореи полагает, что Пхеньян выпустила в Японское море две баллистические ракеты малой дальности. Этот пуск стал четвертым для КНДР за последние две недели.

- В ВШЭ не согласились с задержанием пикетчиков в поддержку студента Жукова. Проректор вуза Валерия Касамара пообещала юридическую поддержку со стороны вуза всем задержанным студентам. Также она заверила, что для задержанных не последует проблем с учебой.

- "Ведомости" узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис. Некоторые источники газеты утверждают, что банк будет сотрудничать с музыкальным сервисом Zvooq по модели white label. Игрок предоставит свою библиотеку, юридическую и техническую поддержку, а развитием стриминга будет заниматься Сбербанк под тем брендом, который выберет сам.

- Очищающее вещество для бассейна разлилось в фитнес-клубе на юге Москвы. По данным столичного главка МЧС, рабочие разлили жидкость с очищающим веществом в клубе в районе Нагатино-Садовники. Данных о пострадавших не поступало.