Ректор МГУ призвал студентов к аккуратности из-за массовых акций в Москве

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Главное для студента - стать хорошим специалистом и научиться отстаивать свою точку зрения в дискуссии, а в части массовых акций протеста лучше проявить осмотрительность, заявил ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий.

"Я бы считал, что здесь надо быть очень аккуратным. Одно дело - способность и умение выражать свое мнение. Лучше, если человек грамотно говорит. А если это что-то другое, чего я, например, не знаю, я бы ребят наших призвал - и считаю, что самое главное - учиться, хорошими специалистами становиться и отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения", - сказал Садовничий на пресс-конференции во вторник.

Ректор МГУ также ответил на вопрос журналистов о том, как он относится к ситуации с арестованным видеоблогером и студентом Высшей школы экономики (ВШЭ) Егором Жуковым. Его подозревают в участии в массовых беспорядках, которые, по версии следствия, имели место во время несогласованных акций в Москве в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

"Главная задача студента - учиться, и мы стараемся ребят просить это делать. Что касается демонстраций - я не очень знаю человека и не знаю ситуации в "Вышке". По Конституции, каждый имеет право выражать свою точку зрения, но здесь нужно более детальное изучение", - сказал Садовничий.

Как сообщалось, 5 августа у здания ГУ МВД России по Москве прошла серия пикетов в поддержку Жукова, некоторые участники акций были задержаны.

После этого в поддержку сторонников Жукова высказалось руководство ВШЭ. В частности, проректор "Вышки" Валерия Касамара заявила, что формальный повод для задержания пикетчиков "выглядит абсурдным", а правоохранительные органы, с ее точки зрения, допустили "вольное трактование закона". Она добавила, что ВШЭ окажет помощь задержанным из числа студентов, и пообещала, что у обучающихся в вузе не будет проблем с учебой из-за действий полиции.