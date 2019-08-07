Студенты и преподаватели РГГУ выступили против угроз ректора отчислять участников митингов

Они назвали неприемлемым наказание за вневузовскую деятельность

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Студенты, преподаватели, аспиранты и выпускники РГГУ выразили несогласие с позицией ректора вуза Александра Безбородова, который допустил отчисление учащихся за "необдуманное участие в несанкционированных" митингах. Об этом говорится в их открытом письме в университетском журнале Doxa.

Они попросили ректора сосредоточиться на уставной деятельности вуза, а не на "изыскании способов наказания обучающихся за их внеуниверситетскую деятельность". "Саму идею такого наказания мы считаем противоречащей фундаментальным основам университета как особого социального института", - говорится в заявлении.

Подлинность письма "Интерфаксу" подтвердили выпускница РГГУ, литературный критик Галина Юзефович, которая подписала это обращение, а также студент, член редакции Doxa Константин Митрошенков.

Безбородов 2 августа предупредил, что вуз будет давать жесткую оценку участия студентов в несанкционированных акциях, особенно если студент совершил административное или уголовное нарушение. Он не исключил в таких случаях отчисления студентов.

Авторы обращения посоветовали ректору воздержаться от таких угроз. Ссылаясь на закон об образовании, они напомнили, что дисциплина в образовательной организации должна поддерживаться на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и преподавателей, и что "применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается". Они допускают наказание студентов, которые мешают учебному процессу или не выполняют учебные обязанности, но считают неприемлемыми меры дисциплинарной ответственности за вневузовскую деятельность.

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