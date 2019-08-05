Тепло вернется в Москву во второй половине недели

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Летнее тепло вернется в Московский регион уже в среду, 7 августа, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подтвердил, что в понедельник и вторник в столице будет холодно, температура будет ниже нормы на 6-7 градусов.

Однако уже со среды можно ждать потепления на 8-10 градусов: днем 7 августа воздух прогреется до +21...23, а в пятницу уже до +22...24 градусов. Но солнечной и безоблачной погоды ждать не стоит: в Московском регионе и соседних областях ожидаются осадки, особенно заметные дожди прогнозируются на пятницу, 9 августа.

Как пояснил Вильфанд, изменения в погоде связаны с тем, что рассеивается устойчивый циклон с центром над Уралом, в тылу которого идет мощный заток воздушных масс из Арктики. Именно из-за этого в центре европейской территории России температура соответствует не первой декаде августа, а концу сентября. С изменением циркуляции в Москву вернется тепло.

В выходные ветер вновь сменит направление и температура понизится - до +18...22 градусов. Также ожидаются осадки.

По-настоящему жаркой погоды в Москве в ближайшее время не предвидится.