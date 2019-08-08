Поиск
Срочно 16:21
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан

В Белгороде места для пикета в поддержку протестующих в Москве заняли сторонники силовиков

Поэтому штабу Навального предложили провести акцию подальше от центра

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Белгорода не согласовала сторонникам Алексея Навального пикет, который они хотели провести 10 августа в знак солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму, следует из ответа чиновников. Отказ последовал по всем предложенным адресам.

Причиной отказа они назвали проведение в этот день публичных мероприятий "в поддержку действий сотрудников силовых ведомств России при пресечении незаконных действий участников несанкционированных публично-массовых мероприятий".

Организаторы акций в поддержку силовиков подали уведомления раньше, чем сторонники Навального.

Поскольку цель согласованных акций "диаметрально противоположна цели, изложенной в вашем уведомлении, что свидетельствует об очевидной невозможности проведения вашего мероприятия в заявленных местах и в заявленное время в виду возможных конфликтов", объяснили в горадминистрации.

Чиновники предложили штабу Навального другие площадки и попросили о письменном ответе. Эти площадки находятся слишком далеко от центра города, ответили сторонники Навального. Они пообещали провести в центре одиночные пикеты и призвали всех желающих принять в них участие.

Пикет численностью до 100 человек в поддержку честных выборов в Мосгордуму согласовали власти Калининграда, сообщил координатор местного штаба Навального Игорь Петров. По его словам, акция пройдет у Дома искусств.

Также стало известно, что акции в поддержку честных выборов в Москве согласовали в Новосибирске, Омске и Иркутске, сторонники Навального в Кемерове ждут ответа чиновников. Ранее сообщалось, что такие пикеты разрешили власти Краснодара, Тюмени и Екатеринбурга.

В Москве 10 августа и 11 августа пройдут согласованные митинги на проспекте Сахарова.

Мосгордума Белгород Калининград Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Экс-президента Киргизии Атамбаева задержали

Мэрия Северодвинска сообщила о недолгом повышении радиационного фона

Счета ФБК, его сотрудников и штабов Навального заблокировали

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Источник сообщил об инциденте с пострадавшими на военном объекте в Архангельской области

В МИД РФ назвали события в Киргизии внутренним делом этой страны

ФСИН после проверки отстранила несколько сотрудников "Крестов"

ФСИН после проверки отстранила несколько сотрудников "Крестов"

Разыскиваемого фигуранта "дела 27 июля" Сергея Фомина задержали

Большинство россиян назвали книгу хорошим подарком

Мэрия Москвы объяснила запрет на музыку в ходе митинга оппозиции требованиями закона

Мэрия Москвы объяснила запрет на музыку в ходе митинга оппозиции требованиями закона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');