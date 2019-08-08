В Белгороде места для пикета в поддержку протестующих в Москве заняли сторонники силовиков

Поэтому штабу Навального предложили провести акцию подальше от центра

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Мэрия Белгорода не согласовала сторонникам Алексея Навального пикет, который они хотели провести 10 августа в знак солидарности с независимыми кандидатами в Мосгордуму, следует из ответа чиновников. Отказ последовал по всем предложенным адресам.

Причиной отказа они назвали проведение в этот день публичных мероприятий "в поддержку действий сотрудников силовых ведомств России при пресечении незаконных действий участников несанкционированных публично-массовых мероприятий".

Организаторы акций в поддержку силовиков подали уведомления раньше, чем сторонники Навального.

Поскольку цель согласованных акций "диаметрально противоположна цели, изложенной в вашем уведомлении, что свидетельствует об очевидной невозможности проведения вашего мероприятия в заявленных местах и в заявленное время в виду возможных конфликтов", объяснили в горадминистрации.

Чиновники предложили штабу Навального другие площадки и попросили о письменном ответе. Эти площадки находятся слишком далеко от центра города, ответили сторонники Навального. Они пообещали провести в центре одиночные пикеты и призвали всех желающих принять в них участие.

Пикет численностью до 100 человек в поддержку честных выборов в Мосгордуму согласовали власти Калининграда, сообщил координатор местного штаба Навального Игорь Петров. По его словам, акция пройдет у Дома искусств.

Также стало известно, что акции в поддержку честных выборов в Москве согласовали в Новосибирске, Омске и Иркутске, сторонники Навального в Кемерове ждут ответа чиновников. Ранее сообщалось, что такие пикеты разрешили власти Краснодара, Тюмени и Екатеринбурга.

В Москве 10 августа и 11 августа пройдут согласованные митинги на проспекте Сахарова.