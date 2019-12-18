Подготовлен законопроект об ответственности агрегаторов такси за жизнь пассажиров

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Группа сенаторов и депутатов Госдумы во главе с заместителем председателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком подготовила законопроект, направленный на упорядочение работы агрегаторов заказов такси, возложив на них ответственность за обеспечение безопасности пассажиров.

"Уровень цифровизации рынка таксомоторных перевозок сильно вырос, службы заказа легкового такси, так называемые агрегаторы, теперь контролируют более 60% рынка. Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки", - заявил в среду Турчак, слова которого цитирует пресс-служба "Единой России".

Он отметил, что в законодательство нужно внести понятие "агрегатор". По его мнению, главным условием работы агрегаторов должна стать солидарная ответственность за вред здоровью пассажира в случае аварий.

"Часто индивидуальный предприниматель или самозанятый гражданин, оказывающий услуги такси, не способен компенсировать пассажиру ущерб, нанесенный в ходе поездки. При солидарной ответственности пассажир может требовать компенсации как от перевозчика, так и от службы заказа такси. Пассажир может выбрать, с кого ему взыскивать долг - с перевозчика, агрегатора, или с обоих одновременно", - сказал он. Разработчики предложили определить размер максимальной компенсации в 2 млн рублей.

Помимо этого, в законопроекте закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поездок таксистам, не имеющим разрешения на подобную работу. Чтобы облегчить процедуру проверки водителей при регистрации в системе, законопроектом предлагается создать региональные реестры разрешений такси, к которым будет обязан подключиться каждый агрегатор.

Помимо этого, законопроект вводит требование на наличие у таксистов водительских удостоверений российского образца.

"Иностранцам нужно будет подтвердить свою квалификацию в российских государственных органах. Так мы сможем быть уверены в их квалификации", - подчеркнул Турчак. Он отметил, что для перехода на российские удостоверения предусмотрена трехлетняя отсрочка.