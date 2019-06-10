"Коммерсантъ" узнал о нежелании таксистов принимать заказы в центре Москвы

Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков в центре столицы, сообщает "Коммерсантъ", который приводит высказывания водителей.

В частности, за остановку в неположенном месте на более чем 10 секунд придется заплатить штраф в 3 тыс. руб. При этом таксисты подчеркивают, что этого отрезка времени недостаточно, чтобы пассажир сел в машину.

Как поясняет издание, агрегаторы в мобильном приложении не показывает запрещенные для стоянки и остановки участки дороги, а пассажиры выбирают ту точку, которая им удобна,.

"Когда же звонишь им и говоришь: извините, там, где вы находитесь, стоит камера, поэтом нет возможности вас оттуда забрать, в ответ получаешь: нам все равно. Получается конфликтная ситуация, из-за этого таксисты действительно уезжают из центра и не работают там — восемь человек из десяти на компромисс не идут", - приводит "Ъ" слова таксиста Денис Панасенко.

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров считает, что изменить ситуацию можно, если приравнять такси к общественному транспорту

"В принципе, высадка и посадка пассажиров без штрафных санкций должна происходить на остановках общественного транспорта и в местах, где находится скопление торговых центров. Еще в советские времена знак "Стоянка/остановка запрещена" был с примечанием: кроме такси с включенным счетчиком. Хотелось бы вернуть эту функцию и в наши правила дорожного движения", - считает он.

В Центре организации дорожного движения Москвы рассказали, что идут навстречу таксистам и по возможности выделяет места стоянки.

"Мы стараемся организовывать для них специализированные стоянки там, где это возможно. На них можно бесплатно припарковаться, чтобы подождать новый заказ или просто отдохнуть. Если у водителей есть конкретные предложения, где можно организовать дополнительные стоянки для такси, то их можно направить через электронную приемную. В обращении нужно указать точный адрес и ориентир места, где нужна стоянка, а также приложить фотографию", - заявила пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь.