Что произошло за день: четверг, 8 августа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали. На второй день штурма своей резиденции экс-глава государства сдался сам. Сторонники Атамбаева собрались в Бишкеке. Часть из них прибыла к офису президента Сооронбая Жээнбекова с требованием о его отставке. Протестующих разогнали с применением слезоточивого газа. Между тем в Киргизию прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

- Двое погибли при испытаниях жидкостного реактивного двигателя на полигоне под Архангельском. Еще шестеро получили ранения. В том районе, где произошел взрыв, расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. Мэрия Северодвинска сообщала о кратковременном повышении радиационного фона. Позднее замеры показали, что уровень радиации не превышен. Экс-командующий Северным флотом России Вячеслав Попов предположил, что инцидент произошел при испытаниях двигателя стратегической ракеты для подводных лодок.

- Прошли обыски у троих сотрудников ФБК в Москве и в штабе Навального в Ижевске. Счета Фонда борьбы с коррупцией и некоторых его сотрудников заблокированы. Ранее сообщалось об уголовном деле о легализации около 1 млрд рублей лицами, имеющими отношение к ФБК.

- В США подали первый иск к Apple за запись голосовых запросов в Siri. В июле выяснилось, что для проверки качества работы голосового помощника обращения пользователей к нему записывались, данные об их личной жизни могли попадать к третьим лицам. Программа оценки Siri приостановлена.

- На Москву надвигается атмосферный фронт, грозящий ливнями и шквалистым ветром. Сильный дождь ожидается после 22:00, порывы ветра усилятся ночью и утром в пятницу.