Суд назначил директору ФБК Жданову еще десять суток ареста

Он уже отбывает 15-дневный административный арест

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы назначил десять суток ареста директору Фонду борьбы с коррупцией, незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Ивану Жданову. По мнению суда, он нарушил порядок организации публичной акции (ч.2 ст. 20.2 КоАП), заявили "Интерфаксу" в суде.

Политик уже отбывает административный арест. 29 июля Зеленоградский суд Москвы арестовал его на 15 суток за участие в несанкционированной акции в Москве 27 июля. Жданов оспорил это решение в Мосгорсуде, но получил отказ. Мосгорсуд также подтвердил законность в отказе регистрации Жданова кандидатом в Мосгордуму.

По сведениям информированного источника "Интерфакса", Жданов стал одним из арестованных, кого следствие хочет допросить по уголовному делу о массовых беспорядках, которое возбудили после 27 июля.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных депутатов в Мосгордуму. После первой акции в центре города задержали больше тысячи человек, 3 августа МВД сообщило о 600 задержанных, "ОВД-Инфо" - о 1001.