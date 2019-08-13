Поиск

Жданова не забрали в другой спецприемник отбывать еще 10 суток ареста

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Иван Жданов сообщил, что вместо отбывания второго административного ареста находится на свободе.

Жданов сообщил в фейсбуке, что вечером в воскресенье, 11 августа, вышел из спецприемника в Люберцах после 15-суточного ареста. Оппозиционер добавил, что ему "даже дали справку об освобождении" из этого спецприемника.

Однако после освобождения Жданова должны были доставить в московский спецприемник № 2. Там он, согласно постановлению Мещанского суда, должен был отбывать еще десять дней за очередное административное правонарушение.

"Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, что меня повезут в спецприемник №2 отбывать арест дальше. Но ехать самому в спецприемник, согласитесь, было глупо. Нигде еще не прописано, что люди должны сами себя арестовывать", - написал Жданов в своем фейсбуке.

Оппозиционер также напомнил, что во вторник у него два суда, оба в 14.00. Один - в Мосгорсуде, там обжалуется 10-суточный арест Жданова, второй - Верховный суд, где обжалуется отказ в регистрации Жданова в качестве кандидата в Мосгордуму.

Мещанский суд Москвы 9 августа назначил Жданову второй административный арест в 10 суток. Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка организации публичной акции. Оппозиционер признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Жданов уже тогда находился под арестом, так как 29 июля был арестован Зеленоградским судом Москвы на 15 суток за участие в несанкционированной акции в Москве 27 июля.

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения, 3 августа - 600 человек.

Иван Жданов ФБК Фонд борьбы с коррупцией

Новости по теме

Новости

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы

Потолок обрушился в томской школе, построенной менее года назад

В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат

В Госдуме поддержали введение четырехдневной рабочей недели с сохранением зарплат

Кремль заверил, что люди находятся в безопасности после аварии под Архангельском

Путин 19 августа посетит Францию и обсудит с Макроном Украину

Песков призвал верить российской информации после твита Трампа о взрыве под Архангельском

В Кремле не увидели в московских протестах признаков политического кризиса

В Кремле не увидели в московских протестах признаков политического кризиса

Генпрокуратура РФ не нашла утечек данных клиентов трех крупных банков

Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов

Коллеги Доренко с радио "Говорит Москва" запустили новостной проект в соцсетях

Коллеги Доренко с радио "Говорит Москва" запустили новостной проект в соцсетях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');