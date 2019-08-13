Жданова не забрали в другой спецприемник отбывать еще 10 суток ареста

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Иван Жданов сообщил, что вместо отбывания второго административного ареста находится на свободе.

Жданов сообщил в фейсбуке, что вечером в воскресенье, 11 августа, вышел из спецприемника в Люберцах после 15-суточного ареста. Оппозиционер добавил, что ему "даже дали справку об освобождении" из этого спецприемника.

Однако после освобождения Жданова должны были доставить в московский спецприемник № 2. Там он, согласно постановлению Мещанского суда, должен был отбывать еще десять дней за очередное административное правонарушение.

"Я, конечно, подождал у ворот Люберецкого спецприемника, что меня повезут в спецприемник №2 отбывать арест дальше. Но ехать самому в спецприемник, согласитесь, было глупо. Нигде еще не прописано, что люди должны сами себя арестовывать", - написал Жданов в своем фейсбуке.

Оппозиционер также напомнил, что во вторник у него два суда, оба в 14.00. Один - в Мосгорсуде, там обжалуется 10-суточный арест Жданова, второй - Верховный суд, где обжалуется отказ в регистрации Жданова в качестве кандидата в Мосгордуму.

Мещанский суд Москвы 9 августа назначил Жданову второй административный арест в 10 суток. Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка организации публичной акции. Оппозиционер признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Жданов уже тогда находился под арестом, так как 29 июля был арестован Зеленоградским судом Москвы на 15 суток за участие в несанкционированной акции в Москве 27 июля.

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция сообщала, что на акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения, 3 августа - 600 человек.