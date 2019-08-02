Источник узнал о планах СК допросить по "делу 27 июля" двух кандидатов в Мосгордуму

Это директор ФБК Иван Жданов и глава московского отделения "Партии перемен" Александр Соловьев

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - По "делу 27 июля" следствие планирует допросить около полусотни арестованных участников акции в центре Москвы, в том числе двух незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму - директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и главу московского отделения "Партии перемен" Александра Соловьева, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Также следователи хотят допросить члена движения "Солидарность" Марка Гальперина, который получил 30 суток ареста, добавил собеседник агентства. У "Интерфакса" нет официального подтверждения этих сведений.

Ранее "Интерфакс" узнал также от источника, что в этом деле может быть до 30 подозреваемых, следствие планировало допросить их до конца недели и взять у них образцы ДНК. Он допускал, что фигурантами дела могут стать в том числе гражданские активисты, которые уже были привлечены судами к административной ответственности за нарушения 27 июля. Штаб по расследованию разместили на востоке Подмосковья, по делу работают больше десятка следователей московского главка СКР, рассказывал собеседник агентства.

1 августа СКР сообщил, что по делу задержаны пять человек. 2 августа Пресненский суд получил ходатайства следствия об аресте четверых фигурантов "дела 27 июля": Кирилла Жукова, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева и Самариддина Раджабова. Подкопаева поместили под стражу до 27 сентября. Всем им вменяют участие в массовых беспорядках, а Жукова также обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии.

Иван Жданов выдвинулся в Мосгордуму по 8-му округу, в регистрации ему отказали. 29 июля Зеленоградский суд назначил ему 15 суток ареста за участие 27 июля в несогласованной акции, помешавшей движению транспорта. 2 августа он объявил в суде, что начинает голодовку. Суд рассматривал его апелляцию на административный арест.

Александр Соловьев выдвинулся по 3-му округу, его также не зарегистрировали. С апреля 2017 года по апрель 2018 года он был председателем движения "Открытая Россия". Летом 2018 года он вошел в федеральный политсовет партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова, которую переименовали в "Партию перемен". Московское отделение партии возглавил в сентябре 2018 года.