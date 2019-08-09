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Мосгортранс оценил в 100 млн рублей убытки от акций протеста

Предприятие подало иск к фигурантам дела о массовых беспорядках и направило его в СКР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали иски к участникам акции 27 июля о возмещении имущественного вреда, который они получили из-за несанкционированных акций в Москве. Заявления направлены в Следственный комитет, рассказали в пресс-службе Мосгортранса.

В первых исках предприятие потребовало более 12,5 млн рублей компенсации. В чем именно выразился причиненный "Мосгортрансу" и городскому хозяйству ущерб, при этом не уточняется.

"Общий ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями по результатам несанкционированных акций ориентировочно превысил 100 млн рублей", - добавил представитель предприятия.

Иски о возмещения ущерба, причиненного в результате правонарушений по статье 212 УК (массовые беспорядки), адресованы лицам, в отношении которых по данным Мосгорпрокуратуры, возбуждены такие уголовные дела. Поскольку дела ведет Следственный комитет, иски направлены этому ведомству, объяснили в пресс-службе.

СКР ранее возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля и объединил его в одно производство с делами о применении насилия к полицейским. В деле 12 задержанных или арестованных фигурантов. Быстрыкин поручил следователям определить, какой ущерб понесли граждане, организации и городское имущество из-за событий 27 июля. В день этой несогласованной акции Тверская улица была оцеплена полицией и Росгвардией, многие магазины и рестораны закрылись сами или по рекомендации силовых структур.

Акция 27 июля прошла в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, ее собирались провести у мэрии. Силовики митингующих туда не пустили, вытеснили в переулке, в итоге протестующие гуляли по городу несколько часов. Было задержано больше тысячи человек.

Мосгортранс СКР Александр Бастрыкин ГБУ Автомобильные дороги Мосгордума

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