Суд арестовал десятого фигуранта "дела 27 июля"

Это Айдар Губайдулин, его задержали в 2 часа ночи

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 9 октября Айдара Губайдулина, фигуранта "дела 27 июля" о беспорядках в центре города. Он стал десятым арестованным по этому делу.

Губайдулин и его адвокат Максим Пашков просили поместить его под домашний арест. Вину он не признает.

По словам адвоката, Губайдулин, который живет в Москве и работает инженером, был задержан около 2:00 ночи и доставлен на допрос в СК.

Следственный комитет сообщил о задержании Губайдулина и еще одного фигуранта дела Дениса Беглеца утром 9 августа и отметил, что в деле стало 12 задержанных обвиняемых. Беглецу 9 августа предъявили обвинения.

Сообщалось, что Губайдулина задержали после обысков у него дома. В суде обвинение представило кадр, на котором видно, что мужчина замахивается предметом, похожим на пластиковую бутылку, над головой бойца Росгвардии.

В этот же день суд рассматривает ходатайство об аресте Сергея Фомина, которого следствие считает организатором действий протестующих 27 июля. 5 августа он был объявлен в розыск, и в СК обратили внимание, что он он взял чужого ребенка на руки, чтобы выйти из оцепления. 8 августа СК сообщил, что Фомин задержан. Адвокат фигуранта рассказал, что он сам пришел к следователю.

Фигурантов "дела 27 июля" обвиняю в участии в массовых беспорядках, а некоторых из них - в применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии.

27 июля в Москве прошла не санкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В этот день полиция задержали больше тысячи человек.