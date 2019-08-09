Поиск

Суд арестовал десятого фигуранта "дела 27 июля"

Это Айдар Губайдулин, его задержали в 2 часа ночи

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 9 октября Айдара Губайдулина, фигуранта "дела 27 июля" о беспорядках в центре города. Он стал десятым арестованным по этому делу.

Губайдулин и его адвокат Максим Пашков просили поместить его под домашний арест. Вину он не признает.

По словам адвоката, Губайдулин, который живет в Москве и работает инженером, был задержан около 2:00 ночи и доставлен на допрос в СК.

Следственный комитет сообщил о задержании Губайдулина и еще одного фигуранта дела Дениса Беглеца утром 9 августа и отметил, что в деле стало 12 задержанных обвиняемых. Беглецу 9 августа предъявили обвинения.

Сообщалось, что Губайдулина задержали после обысков у него дома. В суде обвинение представило кадр, на котором видно, что мужчина замахивается предметом, похожим на пластиковую бутылку, над головой бойца Росгвардии.

В этот же день суд рассматривает ходатайство об аресте Сергея Фомина, которого следствие считает организатором действий протестующих 27 июля. 5 августа он был объявлен в розыск, и в СК обратили внимание, что он он взял чужого ребенка на руки, чтобы выйти из оцепления. 8 августа СК сообщил, что Фомин задержан. Адвокат фигуранта рассказал, что он сам пришел к следователю.

Фигурантов "дела 27 июля" обвиняю в участии в массовых беспорядках, а некоторых из них - в применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии.

27 июля в Москве прошла не санкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В этот день полиция задержали больше тысячи человек.

Мосгордума СКР Айдар Губайдулин Денис Беглец Сергей Фомин

Новости по теме

Новости

Под Ачинском после попадания молнии снова начали взрываться боеприпасы

Под Ачинском после попадания молнии снова начали взрываться боеприпасы

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Арестованный по делу "27 июля" Сергей Фомин не заметил массовых беспорядков

Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии

Идею о запрете проносить еду в кинотеатры предложили киносети

Идею о запрете проносить еду в кинотеатры предложили киносети

Арестован водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Новороссийском

Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

Шендеровича оштрафовали за участие в московской акции 27 июля

Площадь лесных пожаров в Иркутской области снижена в шесть раз

"Победа" разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

"Победа" разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади

Мэра Туапсе заподозрили в превышении полномочий и подлоге

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');