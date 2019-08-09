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Число фигурантов "дела 27 июля" достигло 11 человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали одиннадцатого фигуранта дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

"Жителю Москвы Айдару Губайдулину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков. По его словам, следствие считает, что Губайдулин принимал активное участие в массовых беспорядках.

В то же время сам молодой человек вину не признает.

По словам адвоката Губайдулин, который работает в Москве инженером, был задержан в пятницу в 2 часа ночи и доставлен на допрос в СК.

Москва

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