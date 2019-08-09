В Москве в ряде районов начали тестировать связь 5G

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Москве операторы связи начали тестировать сеть связи нового поколения 5G. Она будет доступна на ВДНХ, в Парке Горького, на Воробьевых горах, на Тверской улице и в инноцентре "Сколково", сообщил сайт мэрии.

Эксперимент будет продолжаться до конца 2019 года. За это время операторы отработают сценарии взаимодействия 5G с сетями предыдущих поколений, изучат их функциональность и доступные сервисы. Жители города смогут увидеть в действии некоторые технологии в дни торжественного запуска пилотных сегментов. Эти даты в пресс-релизе не указаны.

Кроме того, в Москве заработает 5G-демоцентр. В нем будут проверять перспективные технологии и городские сервисы, в которых задействован новый стандарт связи. А бизнес сможет протестировать новые решения, чтобы оценить целесообразность их внедрения в работу.

"5G даст толчок развитию интернета вещей, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и многих других прорывных технологий, которые сделают жизнь горожан еще более комфортной", — считает глава департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко, его слова приведены в сообщении.

Ранее о том, что в Москве решили ускорить тестирование 5G, писали "Ведомости". По данным газеты, это предложил ДИТ, чиновники хотят тестировать уже появившиеся первые образцы коммерческого оборудования, подходящего для внедрения 5G в диапазоне 25,25–29,5 ГГц. Ранее предполагалось, что эксперимент с 5G завершится к концу 2020 года.