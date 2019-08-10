Полиция задержала участников несогласованной акции на Маросейке

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали наиболее активных участников несанкционированной акции на улице Маросейке в центре Москвы в субботу вечером.

Как передал корреспондент "Интерфакса", к 18:00 ОМОН полностью перекрыл движение по Маросейке. Движение транспорта по ней не осуществлялось. Представители правоохранительных органов просили людей разойтись, напоминая о несогласованном характере акции. Два автобуса полиции, в которые отводили задержанных, уже покинули Маросейку.

Позднее движение автотранспорта в сторону Садового кольца возобновилось. Как передает корреспондент агентства, полиции удалось освободить проезжую часть от участников акции, многие из них были задержаны.

Тем временем протестующие переместились на тротуары и гуляют по Маросейке в сторону Садового кольца и обратно. Полиция заблокировала проход по Маросейке в сторону центра. Полицейские выборочно проверяют документы у прогуливающихся по улице людей, а также досматривают их сумки.

Тем временем на Маросейку к дому №9 подъехали два автозака.

Ранее сотрудники полиции применили силу при задержании участников несанкционированной акции оппозиции в районе Китай-города в центре Москвы в ответ на оказанное сопротивление при задержании.

Правоохранительные органы и власти столицы неоднократно предупреждали о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы.

Ранее в субботу на проспекте Сахарова прошла согласованная с властями столицы акция оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в ней приняли участие около 20 тыс. человек.