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Полиция начала задерживать участников несанкционированной акции в Москве

Полиция начала задерживать участников несанкционированной акции в Москве
Задержания после согласованного митинга в Москве
Фото: Reuters

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции применили силу при задержании участников несанкционированной акции оппозиции в районе Китай-города в центре Москвы в ответ на оказанное сопротивление при задержании.

Как передает корреспондент "Интерфакса", полицейские предупреждали участников акции о том, что она не санкционирована, те же не спешили расходиться.

Полиция начала задерживать участников акции после попытки перекрытия ими Лубянского проезда. При этом часть оппозиционеров попыталась оказать ей сопротивление, полицейским пришлось применить дубинки при задержании.

Силовики вытесняют участников несанкционированной акции с Лубянского проезда в сторону Маросейки, задерживая наиболее активных.

Задержания носят выборочный характер. Люди, которых сотрудники ОМОН провожают к автозакам, имеют возможность отвечать на вопросы журналистов, говорят, что не имеют отношения к акции.

Движение по Лубянскому проезду перекрыто, образовалась автомобильная пробка.

Правоохранительные органы и власти столицы неоднократно предупреждали о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы.

Ранее сообщалось, что на проспекте Сахарова прошла согласованная с властями столицы акция оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, в ней приняли участие около 20 тыс. человек.

Москва Китай-город

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