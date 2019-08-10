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Участники митинга в Москве после его завершения перекрыли Маросейку

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Участники несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы перекрыли улицу Маросейку, сотрудники полиции задерживают наиболее активных из них.

Как передает корреспондент "Интерфакса", движение по Маросейке в сторону Садового кольца от Китай-города перекрыто участниками акции. Вдоль проезжей части выстроился ОМОН.

Ранее сотрудники полиции начали задерживать участников несанкционированной акции оппозиции в районе Китай-города, некоторые оказывали сопротивление при задержании. Полицейские начали задерживать участников акции после попытки перекрытия ими Лубянского проезда.

Как передает корреспондент "Интерфакса", полицейские предупреждали участников акции о том, что она не санкционирована, те же не спешили расходиться.

Люди переместились в район Китай-города с проспекта Сахарова, где днем состоялась согласованная акция протеста сторонников не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов. По данным полиции, в митинге приняли участие 20 тысяч человек. Само мероприятия прошло без происшествий, однако после его окончания некоторые участники стали призывать к "прогулке" по Москве.

Правоохранительные органы и власти столицы неоднократно предупреждали о недопустимости продолжения акции на улицах Москвы.

Москва

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