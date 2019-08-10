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В департаменте здравоохранения Москвы не зафиксировали травм по итогам митинга

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Участники митинга на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в субботу четырежды обратились за помощью к медицинским работникам.

"По итогам сегодняшнего мероприятия на проспекте Сахарова за медицинской помощью обратилось четыре человека", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения.

Собеседник агентства уточнил, что все обращения связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь оказана на месте.

"Обращений по поводу травм зафиксировано не было", - подчеркнули в пресс-службе.

Москва

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