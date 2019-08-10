Организаторы митинга в Москве опровергли, что они заявили на Соболь в полицию

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Организаторы согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму опровергли информацию о том, что они сообщили в полицию, что Любовь Соболь и другие участники акции собираются организовать там провокации.

В заявлении организаторов - муниципальных депутатов Елены Русаковой, Андрея Морева, Дениса Шендеровича, Ильи Азара, Елены Филиной, а также активистки Эльвиры Вихаревой и других - говорится, что "это откровенная ложь и провокация против организаторов митинга и всех 50 тысяч его участников". "Любовь Соболь должна была выступить на митинге, но ее задержали еще до его начала. Выражаем ей свою полную поддержку", - говорится в заявлении.

Любовь Соболь и другие сотрудники ФБК были задержаны в субботу в Центре сбора подписей и в штабе самого фонда. В правозащитном проекте "Апология протеста" "Интерфаксу" сообщили, что Соболь была задержана после обыска в Центре сбора подписей. В отношении неё, как ожидается, будет составлен протокол по статье 20.2 КОАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Согласованный митинг на проспекте Сахарова, по данным МВД, собрал около 20 тыс. человек. По информации организации "Белый счетчик", которая самостоятельно ведет подсчет участников подобных акций, эта цифра превысила 49 тыс. человек.