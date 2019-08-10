Любовь Соболь задержали по подозрению в административном правонарушении
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Юрист ФБК Любовь Соболь, которой было отказано в регистрации кандидатом в Мосгордуму, задержана в субботу по подозрению в совершении административного правонарушения.
"Соболь задержана, ее везут в отдел полиции. По какой статье пока не понятно, протокол еще не составлен", - сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Иван Сустин.
В свою очередь в правозащитном проекте "Апология протеста" агентству сообщили, что Соболь была задержана после обыска в Центре сбора подписей (ЦСП). В отношении нее, как ожидается, будет составлен протокол по статье 20.2 КОАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Ранее Соболь сама сообщала о своем задержании в ЦСП перед согласованным митингом в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в столице.
ЦИК России 7 августа официально отказал, в частности, Соболь в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Ей не хватило 231 подписи.
По итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии не зарегистрировали 57 человек, большинство из которых являются независимыми оппозиционными кандидатами.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.