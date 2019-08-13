Рабочая группа ЦИК рекомендовала не регистрировать Соловьева кандидатом в Мосгордуму

На заседании Памфилова признала, что ЦИК проверяет подписи лучше, чем окружные комиссии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не регистрировать на выборах в Мосгордуму Александра Соловьева, который выдвинулся по 3-му избирательному округу от команды Дмитрия Гудкова.

Ранее рабочая группа окружного избиркома забраковала 2400 подписи избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения. 1591 из них, по его словам, были признаны недействительными, так как проверяющие ошибались в именах.

"Например, вот Лидия Егорович. Затем есть случаи, когда вводили вообще не то отчество: вместо Владиславович - Владимирович. Или пропускали при вводе одну букву - "Владимировч", якобы в наших листах люди так писали. Они хотят сказать, что полторы тысячи граждан не смогли сказать правильно свои фамилию, имя и отчество?" - заявил политик.

Проверяющие нашли пять подписей умерших, но в справке об этом указано, что качество информации в базе данных не может быть гарантировано, добавил он. Соловьев считает, вся проверка "абсолютно себя дискредитировала", и ее нужно целиком отменять.

Рабочая группа ЦИК вернула ему 399 подписей, но этого не хватило для регистрации.

"Проверка на уровне ОИК и ЦИК это небо и земля, поэтому нам и приходится все это вытягивать. Работа ОИКов не останется без оценки, мы сделаем все выводы", - заявила на заседании рабочей группы глава комиссии Элла Памфилова.

Ранее рабочая группа рекомендовала отказать в регистрации бывшему депутату Госдумы Геннадию Гудкову и самовыдвиженцу Ивану Кульневу. Гудков забывал указать в справке о зарубежных активах недвижимость жены в Болгарии, у Кульнева на всех подписных листах не указаны даты рождения сборщиков.