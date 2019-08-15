Синоптики пообещали москвичам грозу в пятницу и дожди в субботу

С начала следующей недели в столице потеплеет

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Москве погода в ближайшие дни будет неустойчивой, в пятницу синоптики ожидают грозу с порывами ветра до 12-17 метров в секунду, в субботу дожди продолжатся, к воскресенью должно распогодиться, сообщили в Гидрометцентре России. Переменчивую погоду принесут в столицу южные и юго-западные ветры.

В четверг в столице осадков не ожидается. В городе будет до 23 градусов, по области - от 12 до 26 и возможны небольшие дожди.

В пятницу к Москве подойдет фронт южного циклона, днем прогнозируются дожди и грозы, которые вызовут небольшое похолодание. Ночью в Москве будет 13-15 градусов, днем - от 19 до 21 градуса.

Суббота также будет дождливой, в воскресенье интенсивность осадков уменьшится, днем будет 20-22 градуса. В начале новой недели атмосферное давление будет расти, дожди будут небольшими и кратковременными, воздух будет хорошо прогреваться и среднесуточные температуры превысят норму этих дней на 3-4°, достигая 27 градусов.