Глава СПЧ увидел основания для уголовного дела против ударившего девушку полицейского

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В отношении полицейского, который ударил в живот участницу акции 10 августа в Москве, должно быть возбуждено уголовное дело, заявил "Интерфаксу" в понедельник председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов.

"Я думаю, что руководство наших правоохранительных органов должно провести служебную проверку по данному факту, а потом передать материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказал Федотов. Основанием для этого, по его мнению, является превышение должностных полномочий с применением насилия.

"Могу сказать одно: меня с детства приучили - женщину нельзя бить. Нельзя. Никогда и ни при каких условиях. Это, в том числе, и не по-мужски", - добавил глава СПЧ.

В ответ на просьбу прокомментировать возбуждение административного дела в отношении девушки он заявил: "Ничего не могу сказать. Этого правонарушения я не видел".

При этом Федотов подчеркнул, что действия полицейского он видел на видеозаписи.

Кроме того, делом делом Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот при задержании 10 августа на акции оппозиции в Москве, пообещала заняться уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. "Завтра с утра это будет первое дело, которым я займусь. Узнаю, кто завел дело и в связи с чем", - сказала Потяева "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее адвокат Сосновской сообщила, что во вторник суд в Москве будет рассматривать административное дело в отношении девушки. На участницу акции составлен протокол о нарушении установленного порядка проведения митинга.

До этого адвокат проинформировала, что Сосновская обратилась в следственный комитет с заявлением после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции. По ее словам, в заявлении девушка указывает, что сделала замечание полицейским из-за жесткого задержания инвалида, а затем и сама была задержана.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в нем участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - от 49 900 до 60 тысяч человек. После митинга часть демонстрантов устроила несогласованное шествие по Покровке, Маросейке и Лубянскому проезду. Там, по информации ГУ МВД Москвы, задержали 136 человек, по данным "ОВД-Инфо" - 256.