Получившую удар в живот при задержании девушку будут судить по административной статье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы во вторник рассмотрит административное дело в отношении участницы акции 10 августа Дарьи Сосновской, которую при задержании сотрудник полиции ударил в живот.

"Завтра в 12:00 мск состоится заседание в Таганском суде Москвы", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник ее адвокат Татьяна Молоканова, сотрудничающая с правозащитной организацией "Зона права".

В отношении девушки составлен протокол по статье о нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ).

Эта статья предусматривает наказание в виде административного штрафа до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Ранее Молоканова сообщала агентству, что Сосновская обратилась в следственный комитет с заявлением после того, как ее ударил в живот сотрудник полиции. По словам адвоката, в заявлении девушка указывает, что сделала замечание полицейским из-за жесткого задержания инвалида, а затем и сама была задержана.

10 августа на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. По данным полиции, в нем участвовало около 20 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - от 49 900 до 60 тысяч человек. После митинга часть демонстрантов устроила несогласованное шествие по Покровке, Маросейке и Лубянскому проезду. Там, по информации ГУ МВД Москвы, задержали 136 человек, по данным "ОВД-Инфо" - 256.