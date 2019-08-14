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В музее имени Пушкина откроют выставку Якоба Йорданса

В экспозиции будут работы из собраний российских музеев

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - 1 сентября в Государственном музее имени Пушкина в Москве откроется выставка работ фламандского художника Якоба Йорданса, из коллекций российских музеев. Об этом сообщили сайт мэра города и сайт музея.

В экспозиции "Русские Йордансы" 15 крупноформатных картин и около 20 рисунков, в том числе из музеев Нижнего Новгорода и Перми. Все эти работы впервые будут собраны вместе.

Якоб Йорданс родился в 1593 году, он учился живописи вместе с Питером Рубенсом у Адама ван Ноорта. Он писал картины на религиозные, мифологические, исторические сюжеты, портреты и натюрморты, но предпочитал жанровые сцены с элементами бурлеска. Среди его заказчиков были представители королевских семей.

Картины Йорданса начали поступать в Россию во второй половине XVIII века из лучших европейских коллекций - Роберта Уолпола, Пьера Кроза, Эрнеста Гоцковского и графа Генриха фон Брюля. Все эти работы купила Екатериной II для основанного в 1764 году Эрмитажа. Вслед за императрицей русские аристократы начали собирать фламандских мастеров, в частности, Йорданса.

В экспозиции будет картина "Бегство в Египет" из собрания Пушкинского музея. До 1783 года она принадлежала графу Григорию Орлову и находилась в Мраморном дворце, позже перешла в коллекцию Нарышкиных и Шуваловых.

Выставка продлится до 31 декабря.

ГМИИ им. Пушкина Якоб Йорданс Екатерина II Григорий Орлов Питер Рубенс

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