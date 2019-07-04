Поиск

В Третьяковке раскупили все онлайн-билеты на выставку Мунка

В Третьяковке раскупили все онлайн-билеты на выставку Мунка
Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея распродала все электронные билеты на выставку норвежского художника Эдварда Мунка, которая работает последние 10 дней, следует из данных сервиса онлайн-покупки билетов на сайте галереи.

Тем не менее, шанс попасть на выставку еще есть: билеты можно купить в кассе Инженерного корпуса в порядке живой очереди на ближайший доступный сеанс. На сайте Третьяковки предупреждают, что время ожидания такой очереди составляет от 4 часов.

Выставка работ Мунка работает в Третьяковке с 17 апреля по 14 июля. В экспозицию вошло более 100 работ художника, а также мемориальные предметы из музея Мунка в Осло и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Одним из центральных экспонатов стал самый ранний графический эскиз картины "Крик" 1893 года.

Третьяковская галерея Эдвард Мунк

Новости по теме

Не "Криком" единым

Новости

Назван режиссер первых эпизодов сериала по "Властелину колец"

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Деревянная церковь сгорела в монастыре в Курганской области

Министерство культуры составит рейтинг кинофикации регионов России

Министерство культуры составит рейтинг кинофикации регионов России

Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии

Алибасов обвинил говорящих об инсценировке его отравления в корыстных целях

Новый музейный комплекс появится на Красной площади в 2021 году

Курентзис обвинил власти Пермского края в отсутствии трепета и чуткости

Умер худрук Саратовского ТЮЗа, получивший травмы при падении в оркестровую яму

Что случилось этой ночью: четверг, 27 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');