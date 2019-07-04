В Третьяковке раскупили все онлайн-билеты на выставку Мунка

Фото: Юрий Кочетков/EPA/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Третьяковская галерея распродала все электронные билеты на выставку норвежского художника Эдварда Мунка, которая работает последние 10 дней, следует из данных сервиса онлайн-покупки билетов на сайте галереи.

Тем не менее, шанс попасть на выставку еще есть: билеты можно купить в кассе Инженерного корпуса в порядке живой очереди на ближайший доступный сеанс. На сайте Третьяковки предупреждают, что время ожидания такой очереди составляет от 4 часов.

Выставка работ Мунка работает в Третьяковке с 17 апреля по 14 июля. В экспозицию вошло более 100 работ художника, а также мемориальные предметы из музея Мунка в Осло и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Одним из центральных экспонатов стал самый ранний графический эскиз картины "Крик" 1893 года.