Закрытие главного здания ГМИИ им. Пушкина перенесли на два года

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Реконструкция главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина начнется не в 2021 году, как планировалось ранее, а в 2023 году.

В пресс-службе музея пояснили, что это связано с общей логистикой переездов экспонатов и организацией строительной площадки вокруг здания.

Прежде чем главное здание будет закрыто, должны быть введены в эксплуатацию окружающие здания. Ранее по плану к 2021 году должны были открыться все окружающие здания, а экспонаты главного здания планировалось перевезти в подземную часть Галереи искусств старых мастеров (ГИСМ).

Однако произошла смена подрядной организации, а в процессе строительства в кладке усадьбы обнаружили 17-й век, объяснили в пресс-службе. Все это потребовало проведения новой экспертизы проектных решений. Сдвинулись сроки строительства, пришлось пересматривать логистику перевоза экспонатов.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский требовал не допустить сдвигов сроков работ по реконструкции объектов ГМИИ им. А.С.Пушкина.