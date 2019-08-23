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Суд принял к рассмотрению иск метрополитена Москвы к оппозиционерам

Ранее суд оставлял его без движения из-за недочетов в оформлении

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Коптевский суд Москвы принял к производству иск ГУП "Московский метрополитен" к организаторам акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Подготовка к разбирательству назначена на 13 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

О том, что метрополитен хочет судиться с организаторами акций, стало известно 22 августа. Однако тогда суд нашел в иске недочеты и оставил его без движеняи.

Ответчиками в иске указаны муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, политик Алексей Навальный и глава его московского штаба Олег Степанов, а также ведущий канала "Навальный Live" политик Владимир Милов, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также глава московского отделения "Партии Переман" Александр Соловьев.

Метрополитен хочет взыскать с них 53 642 рубля и 20 копеек.

Всего к организаторам протестов в Москве поданы семь исков на общую сумму более 13,5 млн рублей. Три иска направила компания "М.Такси", в общей сложности она требует более 800 тысяч рублей компенсации. Ответчиками по ее искам стали незарегистрированные кандидаты на выборы в Мосгордуму Илья Яшин, Юлия Галямина и Александр Соловьев. Ссуд решает вопрос о принятии исков к производству.

ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР", которому принадлежит ресторан "Армения". потребовали от политиков в общей сложности около 13 млн рублей. Ответчиками по этим искам являются Соловьев, Яшин, Галямина, Любовь Соболь, Жданов, Милов, Навальный, Степанов, и соратник Навального Георгий Албуров.

Мосгордума Илья Яшин Юлия Галямина Алексей Навальный метрополитен

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